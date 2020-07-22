Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, в котором содержатся расширенные санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", передает ТАСС.

Американское посольство в Германии уже связывается с компаниями, связанными с "Северным потоком-2", и приглашает на переговоры, сообщил руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс. Он назвал угрозы введения санкций "опасным прецедентом". И заявил, что немцы готовы принять ответные меры в отношении США.

Предполагается, что США будут вводить санкции против иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, а также за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

При этом в Сенат внесен другой законопроект об ограничениях в отношении российского трубопровода. После утверждения в палатах будет создана комиссия, которая согласует расхождения по проекту оборонного бюджета и направит единый документ на подпись президенту.

Напомним, санкции США против компаний, которые предоставляют услуги по укладке "Северного потока-2", были введены в конце 2019 года. Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море начинают строить конкурента "Северного потока".