В Украине не будут сокращать расходы на оборону, при этом выделение средств будет только увеличиваться. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, бюджет оборонной отрасли на 2020 год стал наибольшим за весь период независимости Украины.

Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны.

Отмечается, что одним из важнейших приоритетов страны является поддержание боеспособности в силах Военно-морского флота.

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Кроме того, в партии Зеленского задумались о сокращении ВСУ. Арахамия порассуждал о необходимости сократить численность украинской армии.