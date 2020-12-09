Правительство намерено ввести в Украине локдаун в период с 8 по 25 января 2021 года. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина.

Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня.

Еще одно знакомый с ситуацией источник подтвердил информацию.

"Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продолжается до 28 февраля 2021 года. Также с 11 по 21 января рекомендуется всем перейти на дистанционной режим работы.

На период локдауна будет запрещено:

Посещать учебные заведения, кроме спецзаведений и садиков.

Работа общепитов, кроме еды на вынос и доставку. В гостиницах рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

Работа ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

Работа развлекательных заведений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Работа рынков.

При этом, разрешат проводить съемки фильмов. И не будут ограничивать работу общественного транспорта.

Полный перечень карантинных ограничений для снижения распространения коронавируса утвердят сегодня во второй половине дня на заседании Кабинета министров.

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