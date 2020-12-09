Локдаун в Украине: названы новые даты [ Редактировать ]
Правительство намерено ввести в Украине локдаун в период с 8 по 25 января 2021 года. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина.
Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня.
Еще одно знакомый с ситуацией источник подтвердил информацию.
"Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.
Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продолжается до 28 февраля 2021 года. Также с 11 по 21 января рекомендуется всем перейти на дистанционной режим работы.
На период локдауна будет запрещено:
- Посещать учебные заведения, кроме спецзаведений и садиков.
- Работа общепитов, кроме еды на вынос и доставку. В гостиницах рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.
- Работа ТРЦ, кроме магазинов с товарами первой необходимости.
- Работа развлекательных заведений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Работа рынков.
При этом, разрешат проводить съемки фильмов. И не будут ограничивать работу общественного транспорта.
Полный перечень карантинных ограничений для снижения распространения коронавируса утвердят сегодня во второй половине дня на заседании Кабинета министров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 9 декабря, Кабинет министров Украины в ходе заседания представит план ужесточения карантина в стране
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, під час локдауну імовірно працюватимуть гірськолижні курорти і церкви
В понедельник, 30 ноября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал заявление
Настільки жорсткими будуть різдвяні обмеження, які варіанти розглядаються і який найбільш вірогідний?
В понедельник, 30 ноября, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что решение о сроках локдауна еще не принята