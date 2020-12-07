"Праздничный" локдаун: какими будут запреты и ограничения [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин раскрыл подробности грядущего локдауна.
Так, по его словам, локдаун - это:
Как будет работать общественный транспорт?
Сейчас рассматривают идею ограничить работу транспорта до 19:00. Тем нее менее, предполагают, что это не самый легкий процесс, который обернется негативным последствием, а именно - скоплением людей.
Так, по словам Кузина, ограничения в транспорте будут следующими:
- соблюдение масочного режима
- ограничение количества людей в салоне.
Как будет работать развлекательная сфера?
В кинотеатрах, непродовольственных магазинах ограничения будут такими же, как и в транспортной сфере. Т.е, это обязательные маски.
Сфера общепита будет работать только на вынос или на доставку. Салоны красоты или парикмахерской - только по предварительной записи.
Окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с локдауном.
Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.
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