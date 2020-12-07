Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин раскрыл подробности грядущего локдауна.

Так, по его словам, локдаун - это:

Как будет работать общественный транспорт?

Сейчас рассматривают идею ограничить работу транспорта до 19:00. Тем нее менее, предполагают, что это не самый легкий процесс, который обернется негативным последствием, а именно - скоплением людей.

Так, по словам Кузина, ограничения в транспорте будут следующими:

соблюдение масочного режима

ограничение количества людей в салоне.

Как будет работать развлекательная сфера?

В кинотеатрах, непродовольственных магазинах ограничения будут такими же, как и в транспортной сфере. Т.е, это обязательные маски.

Сфера общепита будет работать только на вынос или на доставку. Салоны красоты или парикмахерской - только по предварительной записи.

Окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с локдауном.

Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.