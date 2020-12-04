В пятницу, 4 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Кабинет министров Украины обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря. Должны быть объявлены ужесточенные ограничения.

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"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - отметил глава правительства.

Напомним, что в Украине завершился режим карантина выходного дня.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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