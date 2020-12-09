Россия исключает возможность проведения "нормандского саммита" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции в ближайшее время. Источник, близкий к переговорщику, замглавы Администрации президента России Дмитрию Козаку заявил, что до сих пор принципиально не выполнено ни одно решение предыдущего саммита.

Как сказано в сообщении, Козак часто контактирует по вопросам мирного урегулирования на Донбассе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также с политическими советниками лидеров Германии и Франции.

Интенсивные контакты на всех площадках. Нет ничего такого, чем можно гордиться, но работа идет.

Он также подчеркнул, что нового саммита ждать не следует.

Никакого саммита в ближайшее время. Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались.

Ранее сообщалось, что МИД Украины пригласил Францию к участию в "Крымской платформ".

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