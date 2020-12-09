Рейтинг найупливовіших жінок у світі укотре опублікував журнал Forbes. Десятий рік поспіль його очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона керує урядом уже 15 років, а загалом у політиці понад три десятиліття.

На другій сходинці - голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. А на третій - Камала Гарріс, яка ще навіть не вступила на посаду. Вона буде віцепрезидент США в адміністрації Джо Байдена після інавгурації 22 січня.