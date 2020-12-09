Ангела Меркель очолила рейтинг найупливовіших жінок по версії Forbes [ Редактировать ]
Рейтинг найупливовіших жінок у світі укотре опублікував журнал Forbes. Десятий рік поспіль його очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона керує урядом уже 15 років, а загалом у політиці понад три десятиліття.
На другій сходинці - голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. А на третій - Камала Гарріс, яка ще навіть не вступила на посаду. Вона буде віцепрезидент США в адміністрації Джо Байдена після інавгурації 22 січня.
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Рейтинг найупливовіших жінок у світі укотре опублікував журнал Forbes. Десятий рік поспіль його очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель
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