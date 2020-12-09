"Вифлеемская звезда" взойдет впервые за 800 лет (фото) [ Редактировать ]
Источник: Universal Images Group
21 декабря Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии друг от друга и образуют в небе так называемую "Вифлеемскую звезду". Увидеть редкое астрономическое явление можно будет в любой точке Земли, сообщает NASA.
Узнать Юпитер легко - он ярче любой звезды в ночном небе. Сатурн не такой яркий, как Юпитер, и сияет золотистым цветом. Сатурн находится к востоку от Юпитера на куполе неба. В отличие от мерцающих звезд, Юпитер и Сатурн светят постоянно.
21 декабря визуально расстояние между двумя крупнейшими планетами Солнечной системы составит 1/5 диаметра Луны, из-за чего Сатурн и Юпитер будут выглядеть как двойная планета или звезда. На самом же деле два газовых гиганта находятся на расстоянии сотен миллионов километров друг от друга.
В этом столетии движение по орбите сближает планеты-гиганты каждые 20 лет. В следующий раз Юпитер и Сатурн сблизятся 5 ноября 2040 года, а потом 10 апреля 2060 года. Однако настолько близко, как в нынешнем году, планеты сойдутся 15 марта 2080 года.
В последний раз они сближались так близко в 1623 году, однако люди тогда это вряд ли заметили из-за их близости к Солнцу. Наблюдать же восход "Вифлеемской звезды" невооруженным глазом можно было в 1226 году.
Любопытно, что "Вифлеемская звезда" взойдет в день зимнего солнцестояния (самая длинная ночь в северном полушарии) - за несколько дней до наступления католического Рождества (25 декабря).
Согласно Евангелию от Матфея, "Вифлеемская звезда" - яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился Иисус Христос.
Напомним, что астрономы получили самое четкое изображение пятен на Солнце.
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