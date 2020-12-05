Крупнейшая в мире солнечная обсерватория - телескоп имени Дэниела Иноуэ (DKIST) на Гавайях - представила самое детальное изображение пятна на Солнце. Снимок опубликован на сайте обсерватории.

Телескоп заснял пятна на Солнце 28 января 2020 года, но показали изображение только сейчас.

Ширина солнечного пятна достигает более 16 тыс. км, что превышает диаметр Земли (12 754 км). Оно образовано слиянием сильных магнитных полей и кипящего снизу горячего газа. Размеры самых мелких структур на снимке достигают 20 км.

Хотя темная область пятна холоднее, чем окружающая область Солнца, его температура достигает 4150 градусов по Цельсию.

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Солнечные пятна - наиболее заметное проявление солнечной активности. Чем больше пятен на Солнце, тем оно активнее. Светило достигло солнечного минимума - периода наименьшего количества солнечных пятен в течение своего 11-летнего цикла - в декабре 2019 года. Это пятно было одним из первых в новом солнечном цикле. Солнечный максимум текущего солнечного цикла прогнозируется в середине 2025 года.

Солнечные пятна и связанные с ними солнечные вспышки и выбросы корональной массы вызывают множество явлений космической погоды, которые влияют и на Землю.

Четырехметровое главное зеркало телескопа имени Дэниела Иноуэ будет наблюдать за Солнцем с Земли в течение следующего солнечного цикла.

Напомним, что NASA ужаснулись от мощнейшего взрыва на Солнце: что угрожает Земле.

Ранее сообщалось, что на Солнце открыт новый вид смертельно опасных вспышек.