Доллар уверенно падает: курс валют на 10 декабря [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 28,0406 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 28,0828 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс снижается шестой день подряд после непрерывного роста с середины ноября.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины установил на среду, 9 декабря 2020 года, курс валют
Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем