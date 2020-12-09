Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,04 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 28,0406 гривен за 1 доллар (-0,0422 грн). При этом курс доллара на 9 декабря составляет: 28,0828 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается шестой день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.