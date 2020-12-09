В среду, 9 декабря, в Хортицком районе Запорожья 13-летний парень покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки.

Трагедия произошла на ул. Калнышевского. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, передает suspilne.media.

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Информация об обнаружении трупа парня поступила в полицию около 13:40. На место происшествия выехало руководство Нацполиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Погибшим оказался житель этого же дома, подросток 2007 года рождения. Он выпрыгнул из окна своей квартиры на десятом этаже.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 УК (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "Самоубийство".

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка выпрыгнула с 11-го этажа и осталась жива. Полиция выясняет мотивы суицида.

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