В Киеве больная COVID-19 женщина покончила с собой [ Редактировать ]
В пятницу, 20 ноября, стало известно, что в Киевской городской клинической больницы №12 совершила самоубийство женщина. Она лечилась от коронавируса.
Об этом "РБК-Украина" сообщили в полиции Киева.
Так, женщина была 1942 года рождения.
Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".
Отметим, что это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавирус.
Ранее мы писали, что в Киеве наблюдается "заоблачная" статистика коронавируса.
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