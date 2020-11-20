В пятницу, 20 ноября, стало известно, что в Киевской городской клинической больницы №12 совершила самоубийство женщина. Она лечилась от коронавируса.

Об этом "РБК-Украина" сообщили в полиции Киева.

Так, женщина была 1942 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство".

Отметим, что это уже пятый случай самоубийства в Киеве с сентября среди больных коронавирус.

Ранее мы писали, что в Киеве наблюдается "заоблачная" статистика коронавируса.