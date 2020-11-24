В Харькове переболевшая COVID-19 пациентка покончила с собой [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, стало известно, что в Харькове женщина, которая ранее переболела COVID-19, упала с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она погибла на месте происшествия.
Об этом сообщает "Суспильне".
Как сообщается, тело погибшей женщины обнаружили работники учреждения. По предварительным данным, ей было 52 года и она работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже.
Пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник сообщила, что правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей. После этого, следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
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