Чергову позику у розмірі 600 мільйонів євро виділив Україні Європейський союз. Як повідомила прес-служба Єврокомісії, гроші мають піти на подолання соціально-економічних наслідків пандемії. Рішення надати Україні мільярд 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги Єврокомісія прийняла ще в квітні, у зв'язку з розповсюдженням вірусу.

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Від наступного року українців перевірятимуть перед призначенням субсидій. Одразу після подачі заявки Міністерство фінансів вивчить ваші документи у три етапи. Дані при цьому весь час оновлюватимуться. Тож якщо ви спочатку звернулися, щоб отримали пільгу від держави, а після оплатили карткою недешеву покупку, приміром, придбали авто, - у Мінфіні це побачать і передадуть інформацію до міністерства соціальної політики. В такому разі пільга вам не передбачена. А вже призначену - доведеться повернути державі. Забрати субсидію можуть і у власників будинку площею від 200 квадратів, або квартирою в понад 120. Якщо маєте автівку, якій менше 5 років, або ж разово скупилися на 50 тисяч гривень - на субсидію можете не претендувати.

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До України масово переїжджають IT-компанії і фрілансери з Білорусі. Після скандальних серпневих виборів президента 40 IT-компаній і кілька тисяч фрілансерів знайшли постійне місце роботи в Україні, - про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода". В Україні для підтримки білоруських фахівців у сфері ІТ реалізують спеціальний проєкт. Створено сайт з інформацією щодо умов переїзду, діє гаряча лінія. Іноземним фахівцям українська сторона пропонує спрощену систему оподаткування і можливість працювати навіть без дозволу на тимчасове або постійне місце проживання. Виїздять білоруські фахівці і в інші країни - Польщу, Литву та Латвію.

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Відтепер українці можуть інвестувати в акції великих американських компаній. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України допустила до обігу на території нашої країни акції низки великих світових компаній. Це, зокрема, Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та Advanced Micro Devices. Їхні цінні папери будуть торгуватися на українських фондових біржах та позабіржовому ринку. Відповідне рішення на своєму сайті Комісія оприлюднила напередодні.