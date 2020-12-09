Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление с целью обжаловать решения УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии. На прошлой неделе украинская сторона получила мотивационную часть этого решения.

Об этом говорится в официальном сообщении УАФ.

Для подготовки заявления об апелляции, кроме юристов самой организации, были привлечены специалисты по спортивному праву юридических компаний Испании и Швейцарии, а также из Ассоциации юристов Украины.

Напомним, сборная Украины из-за позитивных тестов на COVID-19 в расположении команды пропустила матч со Швейцарией в турнире Лиги Наций, после чего УЕФА представили несколько вариантов разрешения спорной ситуации.

Кроме того, Андрей Шевченко в эфире одного из телеканалов прокомментировал техническое поражение сборной Украины в игре против Швейцарии.

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