Техническое поражение: в УЕФА рассказали о судьбе Украины [ Редактировать ]
Украинская федерация футбола получила от УЕФА разъяснение о присуждении сборной Украины технического поражения в матче Лиги Наций со Швейцарией (0:3).
УАФ должна была подготовить полную замену первой команды после сдачи игроками позитивных тестов на коронавирус в Германии. Юристы Федерации занимаются изучением документов. Ассоциация имеет всего пять дней для подачи апелляции в Арбитражный суд в Лозанне.
Напомним, сборная Украины из-за позитивных тестов на COVID-19 в расположении команды пропустила матч со Швейцарией в турнире Лиги Наций, после чего УЕФА представили несколько вариантов разрешения спорной ситуации.
Кроме того, Андрей Шевченко в эфире одного из телеканалов прокомментировал техническое поражение сборной Украины в игре против Швейцарии.
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