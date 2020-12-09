У мэра Одессы подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
В среду, 9 декабря, стало известно, что городской голова Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом. После диагностирования заболевания мэр города пошел на самоизоляцию.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Труханова, после подтверждения заболевания COVID-19 он чувствует себя неплохо.
"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата. В любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - заявил он.
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