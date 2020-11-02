Доступ для туристов в Чернобыльскую зону закрыли до конца ноября 2020 года. Персонал Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" перевели на особый режим работы.

Доступ на территорию запрещен для граждан всех стран, сообщают на странице Чернобыльской АЭС в Facebook.

Читайте также Пенсии чернобыльцам: кому ждать надбавки

"Администрация ЧАЭС приняла решение с 2 по 15 ноября перевести персонал станций на особый режим работы. На рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, персонал, который охраняет объект и персонал, который обеспечивает жизнедеятельность объектов ГСП ЧАЭС. Кроме того, Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан все стран на территорию станции по крайней мере до 30 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как объясняет администрация ЧАЭС, решение было принято в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине.

Решение об ограничении доступа на территорию ЧАЭС было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в горсовете города Славутич 29 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что робот Boston Dynamics замерил радиацию в Чернобыльской зоне.