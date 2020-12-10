На Тернопільщині розбився легкомоторний літак [ Редактировать ]
На Тернопільщині розбився легкомоторний літак, одна людина загинула. Подія сталася поблизу села Золота Слобода Козівського району.
Співробітники поліції знайшли літак з розбитою кабіною та відірваним мотором. Поблизу лежало тіло людини.
За попередньою інформацією, жертвою став пілот біплана. Що саме спричинило авіакатастрофу, з'ясовують слідчі.
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