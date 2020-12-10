Поддержка бизнеса на время карантина: изменения вступили в силу [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, в силу вступили изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые направлены на поддержку бизнеса на время карантина.
Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020.
Отметим, что 9 декабря, документ был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после обнародования.
Так, согласно закону, было дано разрешение направлять средства Фонда борьбы с коронавирусной болезнью и ее последствиями на предоставление:
- одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;
- одноразовой материальной помощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
- одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.
Верховная Рада одобрила этот закон одобрила 4 декабря.
Ранее Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.
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