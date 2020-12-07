В понедельник, 7 декабря, президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о поддержке бизнеса во время действия карантина в Украине.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Одобренные документы предусматривают предоставление помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие карантина, и физическим лицам-предпринимателям, которые из-за ограничений потеряли часть дохода.

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Получить помощь не смогут ФОПы, зарегистрированные менее чем за три месяца до вступления в силу закона, которые в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также те, чей вид деятельности не подпадает под карантин.

Также одноразовую материальную помощь получат компании для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время карантина. Эта норма касается предприятий, которые на время вступления в силу закона вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с карантином.

Отметим, что 4 декабря Максим Степанов заявил, что локдаун лучше вводить уже в январе. В декабре медицина сможет справиться с той нагрузкой, какая ожидается. Поэтому он предложил другие сроки тотального карантина.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.

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