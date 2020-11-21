Правительство готовит жесткий карантин в Украине - Шмыгаль [ Редактировать ]
В Украине обсуждается введение более жесткого карантина, однако ни одной даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, после карантина выходного дня в декабре смогут оценить его результат. "Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр также подтвердил подготовку плана о введении более жесткого карантина.
"Но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.
В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. А среди местной власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.
"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", - добавил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в Украине выявили беспрецедентное количество новых случаев COVID-19.
по теме
Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей
По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий - жизненная необходимость
Ограничение вступит в силу в понедельник, 23 ноября
Ограничительная мера призвана остановить распространение коронавируса в столицу Испании
Самая плохая эпидемиологическая ситуация - в 39 странах