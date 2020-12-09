В среду, 9 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Однако пока не известно, в каком именно формате. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Спикер отметил, что парламент ни разу не ходил на карантин с самого начала пандемии коронавируса.

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"У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная рада во время коронавируса не шла на карантин ни разу", - заявил он.

Разумков добавил, что во время пандемии парламент менял график работы, работал в комитетах и меньше собирался в зале пленарных заседаний, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

"Это не влияло на процесс и решения, которые принимались в Верховной Раде", - подчеркнул глава парламента.

Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.

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