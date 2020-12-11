Степанов назвал число госпитализированных больных COVID-19 [ Редактировать ]
В пятницу, 11 декабря, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19. По состоянию на сегодня, их 27 тыс. 708 человек. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что медицинская система все равно работает в достаточно напряженном режиме.
"Около 28 тыс. больных сейчас находятся в больницах. Если быть точным - 27 тыс. 708 пациентов, которые находятся на утро в наших больницах. И поэтому мы добавляем больницы, увеличиваем количество коек, которые мы добавляем к лечению больных COVID-19", - рассказал министр.
Степанов объяснил, что необходимо также время на оборудование новых больниц и появление необходимого количества специалистов - инфекционистов, анестезиологов.
"Мы сейчас находимся на войне с COVID, а она не идет по плану, как и любая война. Невозможно спланировать заранее, как это все будет", - заявил глава Минздрава.
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