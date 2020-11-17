До Нового года осталось чуть больше месяца, а пандемия не отступает и атакует все большее количество людей. В связи с этим у многих жителей страны возникает вопрос, стоит ли ждать новогоднюю елку и празднования в 2020 году. Основатель проекта FolksUkraine Игорь Добруцкий в эфире одного из телеканалов рассказал, чего ждать киевлянам.

В этом году на главной площади страны не планируют концертов и массовых гуляний, но символ праздника - елка все-таки будет.

Как и в прошлых годах, главная елка будет находиться на Софийской площади. Но вот в этом сезоне она будет искусственной. Ее длина будет достигать 30 метров, а в ее основе установят пень для фотосессий. Сама площадь будет накрыта куполом с иллюминацией.

Вы знаете, мы надеялись до последнего, что будет план А и план Б. Мы готовились полноценно сделать красивое празднование, соответственно тематике "Волшебный лес". Но, к сожалению, мы приступаем к плану Б и центральную часть города мы оставим более свободной, чтобы избежать там столпотворений.

По словам Добруцкого, фудкортов на Софийской площади не будет, возле арки Дружбы народов будут какие-то мероприятия и иллюминация. На Владимирской горке будут несколько домиков со сладостями и напитками. На Андреевском спуске также предусмотрены несколько фуд-кортов и ларьков с сувенирами.

Добруцкий отметил, что по традиции главную елку страны зажгут на День святого Николая, 19 декабря.

Ранее мы писали о том, сколько будет выходных на Новый Год и Рождество 2021.