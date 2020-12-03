Каждый год, согласно китайскому гороскопу, проходит под покровительством одного из 12 животных.

Согласно гороскопу, покровителем Земли в Новом году 2021 станет Белый Металлический Бык.

Бык олицетворяет:

спокойствие;

честность и справедливость;

надежность;

решительность и настойчивость;

трудолюбие и целеустремленность;

склонность к консерватизму.

Особое внимание астрологи рекомендуют обратить на аксессуары из белого металла.

Вот, что принесет удачу в год Быка:

Знак хорошо сочетается с цифрами 1 и 4, а также числами, которые из них состоят (14, 41).

Цифры 5 и 6 для Быка считаются неблагоприятными.

Седьмой и девятый месяцы по Луне будут очень удачными.

Главные цвета в год Быка - белый, зеленый и желтый.

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