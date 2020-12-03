Новый год 2021: какое животное будет "править" [ Редактировать ]
Каждый год, согласно китайскому гороскопу, проходит под покровительством одного из 12 животных.
Согласно гороскопу, покровителем Земли в Новом году 2021 станет Белый Металлический Бык.
Бык олицетворяет:
- спокойствие;
- честность и справедливость;
- надежность;
- решительность и настойчивость;
- трудолюбие и целеустремленность;
- склонность к консерватизму.
Особое внимание астрологи рекомендуют обратить на аксессуары из белого металла.
Вот, что принесет удачу в год Быка:
- Знак хорошо сочетается с цифрами 1 и 4, а также числами, которые из них состоят (14, 41).
- Цифры 5 и 6 для Быка считаются неблагоприятными.
- Седьмой и девятый месяцы по Луне будут очень удачными.
- Главные цвета в год Быка - белый, зеленый и желтый.
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