В международной лотерее EuroMillions 11 декабря был разыгран рекордный джекпот. Победитель выиграл 200 млн евро. Об этом сообщает британская газета Metro.

Счастливчик правильно угадал все пять из 50 чисел (6, 9, 13, 24 и 41), а также два "счастливых звездных номера" (3 и 12).

Организаторы лотереи сообщили, что обладатель выигрышного билета живет во Франции. Имя победителя, как и его пол, пока неизвестны. У выигравшего есть два месяца, чтобы заявить о себе и забрать деньги.

EuroMillions - крупнейшая межнациональная лотерея, проходящая в Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Австрии. Стандартный билет в большинстве стран стоит 2,5 евро.

Максимальный выигрыш в истории EuroMillions ранее составлял 190 млн евро. Такую сумму участники лотереи выигрывали четыре раза (в 2012, 2014, 2017 и 2019 гг.) - дважды в Великобритании и по одному разу в Испании и Португалии. Максимальный джекпот в EuroMillions ограничен 200 млн евро.

Во Франции за 16 лет существования лотереи выиграли по 110 джекпотов, в Великобритании - 108.

Во всем мире за всю историю лотерей самый большой джекпот сорвали в 2016 году в США. Житель Калифорнии выиграл $1,59 млрд.

Ранее сообщалось, что женщина 10 лет играла с одними числами и сорвала джекпот.