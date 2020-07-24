Житель американского штата Висконсин Том Кук и его близкий друг Джозеф Фини в 1992 году пообещали друг другу поделить пополам любой выигрыш в лотерею. В июне Том купил лотерейный билет Powerball и сорвал джекпот - $22 млн. Как и обещал, половину выигрыша он отдал своему другу, сообщает New York Daily News.

Сначала Том сам не мог поверить, что ему выпала такая удача, ведь каждую неделю на протяжении 28 лет он покупал лотерейные билеты и не преуспел. Потом сообщил радостную новость жене и позвонил Джозефу, который поначалу решил, что приятель его разыгрывает.

Читайте также Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей

Том Кук, у которого уже есть правнуки, до сих пор работал. Стал миллионером, он сразу же подал заявление об увольнении. Джозеф Фини, работавший пожарным, уже на пенсии.

Друзья решили взять всю сумму сразу - в этом случае она уменьшается до $16,7 млн. После вычета налогов на руки каждый получит примерно по $5,7 млн.

Ранее сообщалось, что во Франции картину Пикассо разыграли в лотерею.