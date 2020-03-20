Женщина 10 лет играла с одними числами и сорвала джекпот [ Редактировать ]
Жительница австралийского Сиднея сорвала джекпот, играя в лотерею с одними и теми же числами десять лет и сорвала джекпот. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина регулярно играла в лотерею с одной комбинацией чисел. В очередной раз австралийка решила испытать удачу и купила билет. В среду, 18 марта, она посмотрела результаты и узнала, что выиграла миллион австралийских долларов.
Австралийка призналась, что всегда верила в удачу комбинации используемых чисел. Также женщина отметила, что не поверила в свою удачу. Она даже просыпалась среди ночи с уверенностью, что ей все приснилось.
Победительница отмечает, что в первую очередь выплатит ипотеку и отпразднует это "освобождение".
Ранее сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею 32 миллиона долларов.
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