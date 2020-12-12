Оценить свой уровень здоровья можно с помощью лестницы. Такой способ проверить здоровье специалисты назвали "тест-лестница". Соответствующее исследование Европейского общества кардиологов (ESC) опубликовано в Medical Xpress.

Исследование было проведено для изучения взаимосвязи между повседневной деятельностью, например, подъемом по лестнице, и результатами, полученными при тестировании с физической нагрузкой в лаборатории. Идея заключалась в том, чтобы найти простой и недорогой метод оценки здоровья сердца.

В исследование были включены 165 пациентов с симптомами, направленных на тестирование с физической нагрузкой из-за диагностированной ишемической болезни сердца или при подозрении на нее. Симптомы включали боль в груди или одышку во время физической нагрузки.

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Ученые выяснили, что человек со здоровым сердцем может преодолеть четыре пролета (60 ступенек) за одну минуту. Если человеку требуется больше 1,5 минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, здоровье находится на низком уровне, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом.

Врачи выяснили, что у преодолевших четыре пролета за 40-45 секунд вероятность смертности в течение ближайших десяти лет снижается на 10%, у справившихся за 1,5 минуты или более - этот показатель возрастает на 30%.

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