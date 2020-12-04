Ученые из Кентуккийского университета заявили, что существуют некоторые продукты, которые в долгосрочной перспективе представляют опасность для людей с болезнями сердца, передает newsyou.info.

Прежде всего нужно исключить из рациона продукты, которые способны провоцировать в организме воспаления. Нужно с осторожностью употреблять красное мясо, молочные продукты и те, где есть глютен.

Один из ведущих авторов исследования Чон Хи Канг подчеркнул, что за счет сокращения количества провоспалительных блюд в меню можно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и в долгосрочной перспективе увеличить продолжительность жизни.

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