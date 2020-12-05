Ученые определили четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет Источник: РИА Новости

Увеличить продолжительность жизни человека на десять лет могут четыре привычки. К такому выводу пришли американские ученые, доклад которых опубликован в Национальной медицинской библиотеке США.

В исследовании приняли участие 1507 практически здоровых мужчин и 832 женщины в возрасте от 70 до 90 лет из 11 европейских стран.

Больше фруктов и овощей. Чтобы жить долго, в первую необходимо придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельными злаками.

Такое питание снижает риск преждевременной смерти, возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Овощи и фрукты должны быть "с огорода", то есть органического происхождения. Продукты не должны содержать гормонов и антибиотиков.

На звание "суперпродукта", который снижает риск смерти на 25%, может претендовать красный перец чили.

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Меньше стресса, больше позитива. Чтобы жить дольше, необходимо меньше нервничать и больше радоваться. У счастливых людей риск ранней смерти снижается на 3,7%. Вместе с тем они могут прожить на 18% дольше, чем угрюмые и депрессивные люди.

Чтобы жизнь заиграла новыми красками и пришел позитив, лучше всего найти любимое хобби. Уровень гормона радости повышает творчество, общение с животными, физические упражнения и медитация.

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Отказ от алкоголя и курения. Людям, которые стремятся к долголетию, необходимо отказаться от вредных привычек - курения и пьянства.

Курение отнимает не менее десяти лет жизни. Если бросить курить до 40 лет, риск ранней смерти снижается на 90%, а до 30 лет - на 97%.

Чрезмерное употребление алкоголя связано с заболеваниями печени, сердца и поджелудочной железы, а также с общим повышенным риском ранней смерти. А вот умеренное употребление спиртного снижает риск преждевременной смерти на 17-18%.

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Ранее сообщалось, что была найдена взаимосвязь между продолжительностью жизни и весом, а также ростом человека.