На боли в мышках жаловались у 55% пациентов Источник: ТАСС

Наиболее распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия (боль в мышцах - ред.) и головная боль. К такому выводу пришли исландские ученые, исследование которых опубликовано в British Medical Journal.

Эксперты проанализировали данные о протекании заболевания COVID-19 у 1 564 жителей Исландии. Как оказалось, по сравнению с миалгией и головной болью лихорадка и затрудненное дыхание наблюдались реже, чем ожидалось.

На боли в мышках жаловались у 55% пациентов. Более половины (51%) участников исследования испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.

На протяжении всего течения болезни у большинства (67%) зараженных симптомы проявлялись в легкой форме. Такие пациенты чаще сообщали о головной боли, потере обоняния и заложенности носа. При этом потеря обоняния более характерна для представителей молодых возрастных групп.

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Около трети людей с COVID-19 вообще не имеют симптомов, но являются "тихими" разносчиками вируса. Вместе с тем низкая вирусная нагрузка обычно означает снижение заразности.

Как писали "Подробности", симптомы заболевания коронавирусом, такие как быстрая утомляемость, потеря обоняния и вкуса, кашель и головные боли, могут носить длительный характер. У 33% заразившихся они проявляются в течение шести и более недель после подтверждения диагноза.

Ранее сообщалось о том, какие симптомы коронавируса опасны для здоровья и "кричат" о тяжелой форме.