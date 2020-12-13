В Киеве зарегистрировали резкий спад заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1152 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 91 138 больных COVID-19. 28 217 человек выздоровели (189 - за минувшие сутки), а умерли - 1584 киевлянина (10 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 437 мужчин, возрастом от 18 до 91 года;
- 86 детей - от 2 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Днепровском районе (291 случай), Дарницком районе (284 человека) и Деснянском районе (136 пациентов).
Ранее мы писали, что за 24 часа на территории Украины зафиксировали 9 176 новых случаев COVID-19. При этом, за весь период эпидемии в стране заболели 894 215 человек.
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