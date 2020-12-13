За сутки на территории Украины зафиксировали 9 176 новых случаев коронавирунсой инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за весь период эпидемии в стране заболели 894 215 человек, при этом, болезнь победили 501 564 инфицированных, а умерли - 15 154 пациентов (156 - за минувшие сутки).

Отмечается, что за сутки в лабораториях провели 41 489 тестирований на COVID-19 (33 593 - методом ПЦР, еще 15 154 - ИФА). За минувшие 24 часа в медучреждения поступили 2969 украинцев.

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Кроме того, ученые назвали самый частый симптом COVID-19. На боли в мышцах жаловались у 55% пациентов, а более половины (51%) испытывали головную боль.

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