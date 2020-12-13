На территории Украины больничные койки для инфицированных COVID-19 заняты на 50% только в трех регионах.

Всего по стране в среднем заняты 41,5% специальных коек. При этом, наибольшая загруженность наблюдается в Николаевской области (62,6%), Черкасской области (55,8%) и Черниговской области (52,1%), а в столице - 48,5%.

Отмечается, что за весь период эпидемии в Украине сдали в эксплуатацию 63 110 коронавирусных мест в медучреждениях страны. Самая неудовлетворительная ситуация с показателем заболеваемости наблюдается в Киеве - 746.

Читайте также, в Украине сократилась загруженность коек для больных COVID-19. В то же время в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины переделало способы тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. При этом, способ ПЦР-тестирования останется прежним.

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