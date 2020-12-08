Во вторник, 8 декабря, в Министерстве здравоохранения Украины жителей страны разделил на три группы, которые необходимо вакцинировать от коронавируса.

Председатель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что в эти группы входят 20 млн человек.

Группа 1. Вакцинироваться будет при максимально низком доступе к вакцинам, когда их количество в Украине будет не более 10% от общего количества населения.

Группа 2. Вакцинироваться будет при низком доступе к вакцинам, когда количество с 11% до 20% от населения.

Группа 3. Вакцинироваться будет при умеренной доступности вакцин, когда количество будет 21-50% от всего населения.

По словам Кузина, если какая-то высшая по рейтингу группа будет отказываться, например, медики, то вакцина пойдет следующим по уровням группам.

Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация. COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Также в министерстве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.

Также мы писали о том, что ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.