Украина и Евросоюз "откроют небо" в двустороннем порядке [ Редактировать ]
Правительство Украины и ЕС подпишут соглашение об "открытом небе" в феврале 2021 года. Об этом на одном из украинских телеканалов сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, ко времени заседания Совета ассоциации со стороны Украины процедуры верифицирования соглашения будут полностью закончены.
Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной.
Отмечается, что Украина должна серьезно задуматься об изменении законодательств, усовершенствовать парвила безопасности полетов и защиту пассажиров.
Ранее мы писали, что авиакомпания AirBaltic возобновила перелеты на территорию Украины. Воздушные суда будут прилетать в аэропорт "Борисполь"
Кроме того, Украина запустила прямое авиасообщение с Северной Македонией. В 2020 году ожидается самый высокий показатель украинского-македонского товарооборота за последние восемь лет.
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