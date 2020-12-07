Между Украиной и Северной Македонией запустили регулярное авиасообщение. Первый прямой рейс из Украины "Киев - Скопье" улетел 6 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба напомнил, что в 2019 году Украина и Македония заключили безвиз.

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"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и украинского-македонских бизнес-контактов", - отметил он.

Первый авиарейс в Македонию осуществила украинская авиакомпания Windrose ("Роза Ветров").

"Важно, что первым авиарейсом в Северную Македонию также прибыли представители украинских туристических компаний. Представители македонских туроператоров планируют визит в Украину для последующего создания "туристических карт", – подчеркнули в МИД.

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк заявила, что в 2020 году ожидается самый высокий показатель украинского-македонского товарооборота за последние восемь лет.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начинает переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией.

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