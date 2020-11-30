С 1 декабря полеты в Украину возобновляет латвийская авиакомпания АirBaltic. Появится новый рейс "Вильнюс-Киев". Самолет будет прилетать в аэропорт "Борисполь".

Вылет будут осуществляться 2 раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Airbus A220-300. Рейсы из Вильнюса будут отправляться в 09:00, из Киева – в 11:15.

Аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, Париж, Лондон, Мюнхен и Берлин с удобной пересадкой.

Минимальная цена авиабилетов в направлении "Киев-Вильнюс" начинается от 25 евро, "Вильнюс-Киев" – от 19 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

По данным консульской службы МИД Украины, поездки граждан Украины с целью туризма в Литву сейчас невозможны. В списке Минздрава от 27 ноября Литва находится в красной зоне. Это означает, что по прибытию в Украину нужно проходить карантин или сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, что также Израиль возобновляет международные перелеты. Ранее мы писали о том, что Израиль закрыл въезд иностранцам. Исключения будут для зарубежных пациентов местных клиник при согласовании визита с Минздравом Израиля, а также дипломатов.