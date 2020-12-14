На выходных в Берлине состоялась 33-я церемония награждения European Film Awards, в рамках которой Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года.

В связи с пандемией коронавируса церемония прошла без зрителей - победителей поздравляли по видеосвязи, сообщает insider.ua.

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Так, лучшим европейским фильмом 2020 года стала трагикомедия "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга.

Кинолента также получила награды еще в трех номинациях: за лучшую режиссуру, мужскую роль (Мадс Миккельсен) и сценарий (Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм).

Фильм рассказывает историю о четырех друзьях, решивших доказать, что с помощью алкоголя можно побороть внутренний кризис и вернуть радость жизни. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.

"Мой первый фильм был про насилие над ребенком, второй тоже, а теперь я снял фильм про четверых белых гетеросексуальных мужчин, которые учат детей пить. Такого никогда бы не произошло за пределами этого континента, и я горжусь, что получил награду на этом континенте", - отметил Томас Винтерберг.

Все победители European Film Awards:

Лучший европейский фильм - "Еще по одной"

Лучший европейский документальный фильм - "Коллектив"

Лучший европейский анимационный фильм - "Йозеп"

Лучший европейский режиссер - Томас Винтерберг, "Еще по одной"

Лучший европейский сценарист - Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, "Еще по одной"

Лучший европейский актер - Мадс Миккельсен, "Еще по одной"

Лучшая европейская актриса - Паула Бир, "Ундина"

Ранее сообщалось, что IMDb назвал лучшие сериалы 2020 года. В тройке лидеров - "Пацаны", "Бумажный дом" и "Тьма".

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