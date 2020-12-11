Джорджа Клуни госпитализировали из-за стремительного похудения [ Редактировать ]
Известного американского актера Джорджа Клуни госпитализировали после стремительного похудения. Об этом сообщает Page Six.
59-летний Клуни потерял вес ради главной роли в фильме "Полночное небо".
За четыре дня до того, как он должен был явиться на съемочную площадку, его срочно доставили в больницу с болями в животе. В итоге у актера диагностировали панкреатит, на восстановление его здоровья ушли недели.
"Я думаю, что слишком старался быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Чтобы поправиться, потребовалось несколько недель, а как режиссеру это не так просто, потому что вам нужна энергия. Мы были на леднике в Финляндии, что усложнило нам работу", - сказал Клуни.
Отмечается, что для этой роли актеру также пришлось отрастить бороду.
Напомним, "Полночное небо" выйдет на Netflix 23 декабря. Фильм является экранизацией книги "Доброе утро, Полночь" Лили Брукс-Далтон. К слову, Клуни не только сыграет главную роль в фильме, но и выступил режиссером ленты.
Ранее сообщалось, что звезду "Бриллиантовой руки" госпитализировали. Артистку доставили в клинику с инсультом, сейчас Светлана Светличная находится под наблюдением врачей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Они прожили вместе десять лет, у пары двое детей
Журнал Time выбрал "Человека года"
Первые участники испытания получили прививки
Состав астронавтов программы Artemis объявил вице-президент США Майкл Пенс
Младенца госпитализировали 4 декабря сразу в реанимацию