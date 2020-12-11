Известного американского актера Джорджа Клуни госпитализировали после стремительного похудения. Об этом сообщает Page Six.

59-летний Клуни потерял вес ради главной роли в фильме "Полночное небо".

За четыре дня до того, как он должен был явиться на съемочную площадку, его срочно доставили в больницу с болями в животе. В итоге у актера диагностировали панкреатит, на восстановление его здоровья ушли недели.

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"Я думаю, что слишком старался быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе. Чтобы поправиться, потребовалось несколько недель, а как режиссеру это не так просто, потому что вам нужна энергия. Мы были на леднике в Финляндии, что усложнило нам работу", - сказал Клуни.

Отмечается, что для этой роли актеру также пришлось отрастить бороду.

Напомним, "Полночное небо" выйдет на Netflix 23 декабря. Фильм является экранизацией книги "Доброе утро, Полночь" Лили Брукс-Далтон. К слову, Клуни не только сыграет главную роль в фильме, но и выступил режиссером ленты.

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