Новый сериал от HBO "Отыграть назад" (The Undoing) с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях бьет рекорды просмотров. Об этом пишет svidok.online.

Первую серию драматического мини-сериала посмотрели почти три миллиона человек. Таким образом его старт стал даже успешнее, чем "Игры престолов" (Game of Thrones).

В центре сюжета - семейный психотерапевт Грейс Фрейзер. Его размеренная и спокойная жизнь рушится после громкого убийства матери одного из мальчиков, который учится в школе с ее сыном, и последующего исчезновения ее супруга.

Ранее сообщалось, что "Ход королевы" (The Queen's Gambit) стал самым популярным минисериалом в истории Netflix. Менее чем за месяц его посмотрели 62 млн человек.

Также мы писали о том, что Netflix выпустит ремейк популярного сериала "Бумажный дом". Новый проект будет состоять из 12 серий, его съемки стартуют на Корейском полуострове уже в 2021 году.

Режиссером ремейка станет Ким Хон-сон ("Торговцы людьми"), а сценарий напишет Рю Ен-джэ ("Поезд в Пусан 2: Полуостров").

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.