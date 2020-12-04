Круче "Игры престолов": новый сериал HBO бьет рекорды просмотров [ Редактировать ]
Новый сериал от HBO "Отыграть назад" (The Undoing) с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях бьет рекорды просмотров. Об этом пишет svidok.online.
Первую серию драматического мини-сериала посмотрели почти три миллиона человек. Таким образом его старт стал даже успешнее, чем "Игры престолов" (Game of Thrones).
В центре сюжета - семейный психотерапевт Грейс Фрейзер. Его размеренная и спокойная жизнь рушится после громкого убийства матери одного из мальчиков, который учится в школе с ее сыном, и последующего исчезновения ее супруга.
Ранее сообщалось, что "Ход королевы" (The Queen's Gambit) стал самым популярным минисериалом в истории Netflix. Менее чем за месяц его посмотрели 62 млн человек.
Также мы писали о том, что Netflix выпустит ремейк популярного сериала "Бумажный дом". Новый проект будет состоять из 12 серий, его съемки стартуют на Корейском полуострове уже в 2021 году.
Режиссером ремейка станет Ким Хон-сон ("Торговцы людьми"), а сценарий напишет Рю Ен-джэ ("Поезд в Пусан 2: Полуостров").
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Новый проект будет состоять из 12 серий
Издание добавило, что Иванова умерла в своей квартире
Чтобы сделать себе скулы, девушке понадобился почти год и 60 тыс. гривен
Наташа Королева, которая недавно была в центре скандалов из-за поведения своего мужа Сергея Глушко, заявила о том, что решила уехать на остров
Киноактриса Нина Иванова ушла из жизни в возрасте 86 лет