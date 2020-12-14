Кабинет министров Украины перераспределил расходы государственного бюджета и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что увеличение расходов коронавирусного фонда предусмотрено за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется к концу 2020 года по некоторым бюджетным программам.

"По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 10 декабря 2020 года объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы - 45,5 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что из коронавирусного фонда использовали более 60% средств.

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