Из коронавирусного фонда использовали более 60% средств [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 24 ноября, из Фонда борьбы с коронавирусом уже использовали 41 млрд грн. Это - 62% выделенных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.
Ранее мы писали, что глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции.
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