Премьер-министр африканского королевства Королевства Эсватини Мандвуло Амброузе умер от коронавирусной инфекции.

Роковую болезнь обнаружили у политика 16 ноября и все это время медики занимались его лечением, а в последние дни - спасением жизни, но спустя 2 недели после госпитализации Амброузе умер.

Отмечается, что Король Эсватини Мсвати II выразил глубочайшее соболезнование родственникам и семье премьера. Королевство является самой большой страной на юге африканского континента, а также одной из немногих "выживших" абсолютных монархий.

Фото: Мандвуло Амброузе Дламини

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Кроме того, от коронавируса умер бывший премьер-министр Беларуси. Вячеслав Кебич возглавлял Совет министров БССР и был первым премьером независимой республики.

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