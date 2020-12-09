Премьер-министр Молдовы Ион Кику заразился коронавирусом. Из-за наличия симптомов болезни чиновнику сделали тест на COVID-19, и он показал положительный результат.

Глава правительства продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, сообщает сайт TV8.

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В понедельник, 7 декабря, Кику принял участие в еженедельной встрече с главой парламента страны Зинаидой Гречаный и действующим президентом Игорем Додоном.

8 декабря в Молдове выявили 1709 новых случаев коронавирусной болезни, общее количество зараженных с начала пандемии составляет 119 204 человек.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер бывший премьер-министр Беларуси. 84-летний Вячеслав Кебич находился в больнице с 26 ноября.

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