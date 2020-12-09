От коронавируса умер бывший премьер-министр Беларуси [ Редактировать ]
Источник: TUT.BY
Утром 9 декабря в Беларуси умер первый премьер-министр независимой республики Вячеслав Кебич. Об этом сообщает "Наша нива" со ссылкой на сына политик.
84-летний Кебич находился в больнице с 26 ноября. Ему диагностировали коронавирус.
Вячеслав Кебич в 1985-1990 гг. являлся заместителем Председателя Совета Министров БССР - председателем Госплана БССР. В 1990 году возглавил Совет министров республики, а после стал и первым премьер-министром независимой Беларуси.
В 1994 году Кебич баллотировался в президенты Беларуси, однако проиграл Александру Лукашенко. После этого избрался депутатом Палаты представителей Национального собрания (1996-2004 гг.).
Примечательно, что 29 лет назад, 8 декабря 1991 года, Кебич вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер последний министр обороны и маршал СССР Евгений Шапошников.
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