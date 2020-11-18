Премьер-министр Латвии самоизолировался [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш самоизолировался после контакта с больным коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.
При этом Кариньш уже сделал тест на коронавирус, однако его результаты пока не известны.
Я общался с человеком, у которого развились симптомы, типичные для COVID19. Пока я не получу результат теста, я перешел на самоизоляцию и буду работать удаленно, чтобы снизить риск для моего здоровья.
Ранее мы писали о том, что Латвия внесла в "черный список" почти 30 белорусских чиновников.
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