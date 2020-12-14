США ввели санкции против Турции [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, США ввели санкции против Турции. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Так, под ограничения попали 4 турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.
Санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.
Отмечается, что речь идет о законе CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки.
При этом Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему С-400 в координации с Соединенными Штатами.
Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.
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