В понедельник, 14 декабря, США ввели санкции против Турции. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Так, под ограничения попали 4 турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.

Санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Отмечается, что речь идет о законе CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки.

При этом Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему С-400 в координации с Соединенными Штатами.

Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма.

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